Chelsea, tegola Hazard: caviglia fratturata, out 3 mesi

Tegola Eden Hazard in casa Chelsea. Il centrocampista campione d'Inghilterra (16 gol e 5 assist in questa stagione) si è fratturato la caviglia durante un allenamento con la sua nazionale e il ko, ufficializzato proprio dalla federcalcio belga, terrà il giocatore ai box per almeno tre mesi. Se questa diagnosi sarà confermata (il Chelsea aspetta il rientro a Londra del giocatore per tutti gli accertamenti del caso), Hazard sarebbe costretto a saltare la preparazione e anche l'inizio della stagione in Premier League.

Sempre che il fantasista di Conte non decida di cambiare aria e trasferirsi a Madrid, dove il Real, stando a quanto si scrive in Spagna, sarebbe prontissimo ad accoglierlo. Lo stesso Hazard, parlando dal ritiro della sua nazionale prima dell'infortunio, aveva aperto ad un eventuale trasferimento nei blancos: "Tutti hanno dei sogni, ovviamente se il Real mi avesse fatto un’offerta concreta l’avrei ascoltata. Onestamente non so quali proposte arriveranno, quello che è certo è che ho tra anni di contratto con il Chelsea".