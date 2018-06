Chelsea, si avvicina Sarri: arriva anche Higuain?

L'ormai prossimo arrivo di Maurizio Sarri sul panchina del Chelsea (i tabloid inglesi sono certi dell’annuncio nella prossima settimana, i bookmakers hanno già sospeso le scommesse) potrebbe sconvolgere il mercato.



Secondo quanto riferisce il nostro Cristiano Puccetti si riapre la corsa a Gonzalo Higuain che sarebbe felicissimo di riabbracciare il vecchio maestro (l'ex Empoli lo ha allenato al Napoli nel 2015-16). Il Pipita del resto nelle scorse settimane non aveva nascosto il desiderio di giocare in Premier League: la Juventus pensa di incassare almeno 65 milioni di euro per non generare una minusvalenza e valuta l’inserimento nella trattativa anche di Alvaro Morata, per un ritorno davvero clamoroso.



La prima scelta dei bianconeri in attacco resta tuttavia Edinson Cavani. Il Psg potrebbe essere costretto a cedere l'uruguaiano sull’altare dei Fair Play Finanziario: per il club francese è obbligatorio reperire almeno 60 milioni di euro entro il 30 giugno per evitare sanzioni. Il Matador dovrebbe comunque abbassarsi notevolmente lo stipendio (13 milioni) per approdare alla corte di Allegri.