Chelsea, Sarri più Jorginho a 65 milioni: è quasi fatta

Maurizio Sarri andrà al Chelsea insieme a Jorginho: quella che sembrava soltanto una possibilità, o forse l'ultima chance per portare il tecnico italiano a Londra, sta per diventare realtà. In 24 ore, molto probabilmente, l'affare col Napoli verrà chiuso per una cifra complessiva di 65 milioni. E contemporaneamente i Blues chiuderanno la loro storia con Antonio Conte.



Roman Abramovich non aveva intenzione di pagare la clausola per Sarri, né di trattare con De Laurentiis alla scadenza della stessa. Ma il Napoli voleva monetizzare il più possibile: ci è riuscito convincendo gli inglesi a pagare un surplus per il regista italo-brasiliano, che arriverà a 57 milioni più 8 di bonus, con Sarri che formalmente si libera a "parametro zero". Jorginho, che sembrava a un passo dal Manchester City, vestirà così la maglia dei Blues.