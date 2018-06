Chelsea, Sarri fa la spesa a Napoli: "Contattati quattro giocatori"

Non è ancora fatta per il passaggio di Maurizio Sarri al Chelsea ma questo potrebbe essere il weekend decisivo. Fali Ramadani, consulente del tecnico toscano e intermediario, dovrebbe infatti trattare con il Napoli e ragiungere l'accordo con De Laurentiis per liberare l'allenatore dietro il pagamento di un indennizzo (si era parlato di 5 milioni di euro). A riferirlo è l'Independent: secondo il quotidiano britannico saranno necessari ancora alcuni giorni, forse una settimana, per sbrogliare definitivamente la matassa.



L'affare comunque sarebbe a buon punto tanto che l'ex Empoli avrebbe contattato diversi 'suoi' giocatori prospettandogli la possibilità di un trasferimento in Inghilterra: nello specifico si tratterebbe di Albiol, Gholulam, Callejon e Mertens. Gli azzurri in questione possono partire dietro il pagamento di clausole rescissorie (rispettivamente 8 milioni, 35 mln, 22 mln e 28 mln) che non spaventano Roman Abramovich (quella di Mertens sarebbe però scaduta).



Il presidente dei Blues risparmierebbe in sede di mercato e soprattutto faciliterebbe il compito di ricostruzione di Sarri 'regalandogli' elementi a lui già noti.