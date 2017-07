Chelsea, Rudiger è ufficiale: alla Roma 35 milioni più 4 di bonus

La foto della firma ha fatto il giro del mondo prima ancora che la Roma o il Chelsea provvedessero all'annuncio ufficiale: Antonio Rüdiger è un difensore del Chelsea. In attesa che i giallorossi rendano pubbliche le cifre dell'operazione, come di consueto per i doveri legati alla Borsa, di fatto è già sicuro che l'operazione ha generato un'incredibile plusvalenza nel bilancio del club. Rüdiger fu acquistato a titolo definitivo dallo Stoccarda la scorsa estate per 9 milioni (più 0,5 di bonus), cui vanno aggiunti i 4 per il prestito oneroso per un totale di 13 milioni; va via a circa 35 milioni più 4 di bonus. Un valore triplicato.



"Non è facile dire addio alla Roma perché lì sono stato davvero bene - ha scritto Rüdiger - e ho molti amici. Ma quando sono venuto a sapere dell'offerta del Chelsea, ho dovuto pensarci e mi sono reso conto che nella vita non si sa mai se avrai o no una seconda chance. Per me la Premier è il campionato più competitivo del mondo e il Chelsea, con Antonio Conte e il suo modo di difendersi, rappresenta un passo avanti per me. Ma colgo l'opportunità di ringraziare tutto lo staff della Roma, i tifosi e i compagni di squadra per il loro supporto in questi due fantastici anni".



Dal punto di vista tecnico Di Francesco perde un giocatore cresciuto nei due anni in Serie A, dove ha giocato da difensore centrale e da terzino destro della difesa a quattro e più spesso da centrale destro nella difesa a 3. È lì, di fatto, che lo utilizzerà Antonio Conte: per il tecnico italiano dei Blues un rinforzo importante anche in chiave Champions.