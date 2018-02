Chelsea, Psg, Real, Bayern, Arsenal: cambiano gli allenatori

Chelsea, Real Madrid, Bayern Monaco, Arsenal e Psg: ecco qualche top club che nella prossima stagione cambierà quasi sicuramente tecnico. Un risiko delle panchine di primo livello destinato ad accendere il prossimo mercato allenatori. Dal quale però starà sicuramente fuori José Mourinho che ha rinnovato di recente con lo United e tra poco lo seguirà Guardiola sull'altra sponda di Manchester.



Molto avanti invece sono i contatti tra Luis Enrique e il Chelsea, attraverso una serie di incontri e di contatti avuti in questi mesi con la potente manager Marina Granovskaya, il braccio operativo di Roman Abramovich. Trattativa non chiusa per la complessità di calusole e contratti per il tecnico spagnolo e il suo staff. Di fatto Luis Enrique in questo momento è perà decisamente più avanti rispetto a Thomas Tuchel, l'ex tecnico del Borussia Dortmund per sostituire Antonio Conte.



Intriga molto seguire le manovre di Florentino Perez per la prossima panchina del Real se sarà chiuso il rapporto con Zidane; in forte ascesa c'è Joachim Löw, attuale c.t. della nazionale tedesca campione del mondo, in vantaggio per esempio su Pochettino del Totthenam. Probabile cambio di panchina anche sull'altra sponda di Madrid: Diego Simeone è in corsa, insieme a Conte, per il Psg. L'argentino è molto apprezzato anche dal Tottenham, al suo posto qualche possibilità anche per Sarri, anche se è più probabile il rinnovo col Napoli. Julian Nagelsmann dell'Hoffenheim si sposterà al Bayern Monaco sotto la supervisione di Heynckes. Carlo Ancelotti invece è il primo candidato alla panchina dell'Arsenal se lascia Wenger.