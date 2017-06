Chelsea, proposta indecente alla Juve: 70 milioni per Alex Sandro

In Inghilterra ne sono certi: Alex Sandro sarà presto un giocatore del Chelsea. I tabloid Daily Star e Daily Mail parlano di un’offerta di circa 70 milioni di euro del club di Antonio Conte per l’esterno della Juventus e danno grande risalto alle parole pronunciate da Beppe Marotta relativamente al possibile addio del brasiliano: "E' arrivata un’offerta importante. Noi non abbiamo intenzione di cedere nessuno, ma se un giocatore decide di andare via alla fine deve andare via, tenere qualcuno controvoglia non è mai utile per nessuno".

L'offerta, che all'inizio sembrava potesse includere anche Bonucci, per i bianconeri è davvero interessante e a questo punto a risultare decisiva sarà la volontà del giocatore, acquistato dal Porto durante l'estate del 2015 per 26 milioni di euro. Se Alex Sandro dovesse decidere di partire direzione Londra, i bianconeri anticiperebbero il rientro in prima squadra di Spinazzola.