Chelsea, pronto l'affondo per Higuain: alla Juve 60 milioni

In attesa di ufficializzare Maurizio Sarri, il Chelsea segue le indicazioni del tecnico toscano sul mercato. Se gli obiettivi per la porta sono Alisson (e in alternativa Donnaruma) il nome forte per l'attacco rimane quello di Gonzalo Higuain.



I Blues, spiega il Corriere della Sera, sono pronti ad andare all'assalto del centravanti della Juventus mettendo sul piatto 60 milioni. Di fronte a questa cifra i bianconeri con ogni probabilità lascerebbero partire il Pipita che così riabbraccerebbe Sarri a Londra. Nell'affare (scambio alla pari) potrebbe rientrare Alvaro Morata, avvistato a Torino a inizio giugno, e allettato dall'idea di vestire nuovamente la maglia della Signora.



Non sarebbe questo l'unica trattativa tra i due club: il Chelsea infatti insiste per Daniele Rugani offrendo ben 40 milioni. Alla fine dunque i Campioni d'Italia, qualora non ci fosse l'inserimento di Morata, potrebbero ritrovarsi con 100 milioni cash da reinvestire sul mercato.