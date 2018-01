Chelsea, offerta da 45 milioni per Dzeko e Emerson

Il Chelsea non molla e sogna il doppio colpo in casa Roma: Emerson ma anche Dzeko. Un primo tentativo era stato rifiutato, ora i Blues ci riprovano per due motivi: devono accelerare sul mercato perché la Fifa in estate potrebbe bloccarglielo e sanno che i giallorossi hanno necessità di fare plusvalenze entro giugno.



Il club di Abramovich ha offerto 45 milioni di euro (20 per il terzino, 25 per la punta) prospettando anche una possibile cessione di Batshuayi (che però vorrebber andare al Borussia Dortmund) per compensare la perdita del bosniaco. I giallorossi ascolteranno offerte cumulative da non meno di 65 milioni: e, anche in quel caso, non è detto che entrambi i giocatori partiranno.



In caso di mancato arrivo di Batshuayi e di partenza di Dzeko, occhio a Daniel Sturridge cercato anche dall'Inter. Se dovrà essere sostituito Emerson Palmieri, si farà un tentativo per Darmian con il Manchester United. L'alternativa per il Chelsea, se Dzeko non arrivasse, potrebbe essere Peter Crouch, ex Liverpool e Tottenham, ora allo Stoke City.