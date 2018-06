Chelsea, Morata in visita a Torino: i tifosi della Juve sognano

Alvaro Morata torna a Torino. No, non si tratta di mercato ma di una 'sempice' visita da parte dell'attaccante del Chelsea e della moglie Alice Campello. Tuttavia la presenza dello spagnolo in città ha però acceso la fantasia dei tifosi della Juventus che sognano di rivedere il 25enne di nuovo con la maglia bianconera. La punta, che ha fatto alcuni selfie con i supporter bianconeri, è sul taccuino di Marotta e Paratici e potrebbe davvero abbracciare di nuovo la Signora.



Tuttavia bisognerà prima capire chi sarà il prossimo allenatore dei Blues: tramontata la pista Sarri, non è ancora chiaro se Antonio Conte verrà 'scaricato' come sembrava certo fino a qualche giorno fa o se resterà in sella proprio per mancanza di alternative (ieri è stato fatto il nome di Jokanovic). Solo quando questo dubbio verrà sciolto anche il futuro di Morata sarà forse meno incerto.

IL SELFIE CON I TIFOSI