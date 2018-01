Chelsea, mercato a rischio per violazione delle regole sui minorenni

Dopo Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid il caso dei tesseramenti irregolari di calciatori minorenni potrebbe varcare i confini della Spagna per approdare in Inghilterra, proprio dalle parti di una persona che il calcio italiano conosce bene. Secondo il The Guardian, la Fifa ha chiuso l'inchiesta aperta lo scorso settembre e accuserà il Chelsea per violazione del regolamento sul tesseramento dei minorenni: i casi contestati ai Blues sarebbero 25 ma il numero potrebbe anche aumentare nel corso delle indagini.



Il club di Abramovich era da tempo sotto osservazione anche perché negli scorsi anni era stato protagonista di due casi che non portarono sanzioni ma infastidirono la Fifa: nel 2009 doveva esserci lo stop al mercato per due sessioni a causa dell'acquisto di Gael Kakuta ma poi il club vinse in appello, nel 2016 invece la situazione poco chiara del cartellino di Bertrand Traoré.



Come per colchoneros, blaugrana e blancos, anche il Chelsea rischia quindi il blocco del calciomercato per una o più sessioni: e sarebbe un problema in più per Antonio Conte. Il regolamento proibisce il trasferimento di Under 18 in stati stranieri a meno che i genitori siano emigrati per ragioni di lavoro.