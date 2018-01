Chelsea, Luis Enrique per il dopo Conte

Mentre l'affare Dzeko sembra sempre più vicino alla rottura, in Inghilterra si riflette sulle conseguenze che questa sessione di mercato potrebbe portare sulla panchina del Chelsea. I rapporti tra Antonio Conte e società sono già tesi e la stagione incolore dei Blues non aiuta il rinnovo del matrimonio in vista della prossima stagione.



Ecco perché il Sun scrive che l'ex ct azzurro e gli inglesi decideranno di separarsi a fine anno tanto che Abramovich avrebbe già scelto il sostituto: Luis Enrique. L'ex tecnico di Roma e Barcellona, quest'anno senza panchina per scelta, segnerebbe pure una svolta nel gioco, l'unico ostacolo potrebbe essere la buonuscita richiesta dallo stesso Conte che non ha intenzione di rinunciare all'ultimo anno di contatto. Si parla di oltre 10 milioni di euro.