Chelsea, Luis Enrique di nuovo in pole. Pochettino non andrà al Real Madrid

Il Chelsea non ha ancora deciso. Due giorni fa sembrava ormai fatta per l'approdo di Laurent Blanc sulla panchina dei Blues e invece, a sorpresa, il tecnico francese ex Psg sarebbe stato scavalcato nuovamente da Luis Enrique che pareva esserer sfumato dopo i colloqui negativi con la dirigenza londinese (lo spagnolo era stato giudicato troppo "arrogante"). In ogni caso non dovrebbero esserci dubbi sull'addio di Antonio Conte: l'ex ct dell'Italia verrà 'liquidato' con un anno di anticipo (il contratto scade nel 2019) e insieme al suo staff riceverà una buonuscita di 20 milioni di euro.



Se la situazione del Chelsea rimane nebulosa non va meglio in casa Real Madrid dopo la fine del ciclo di Zidane. I blancos avevano messo gli occhi su Mauricio Pochettino ma il Tottenham ha blindato l'allenatore argentino, fresco di rinnovo fino al 2023, che dunque non si muoverà (di conseguenza Maurizio Sarri non sarà il nuovo allenatore degli Spurs). Un bel problema considerato che Massimiliano Allegri avrebbe rifiutato le avance di Florentino Perez: i campioni d'Europa dovranno guardare altrove. O forse non troppo lontano perché Guti sarebbe pronto a fare il salto dalle giovanili...