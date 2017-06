Chelsea, lite Conte-Diego Costa: ora la cessione?

Sedici vittorie in 20 partite, cinque punti di vantaggio sulla seconda, tifosi e club al settimo cielo, pure i computer dalla sua parte: cosa può rovinare la marcia di Antonio Conte verso il titolo inglese? Forse, una pesante incompresione. E proprio con il giocatore che più rappresenta questo scorcio di gestione Blues da parte dell'ex ct. Diego Costa, infatti, non è stato convocato per la sfida contro il Leicester e il Daily Mail azzarda una rottura tra il giocatore e lo staff tecnico.



Diego Costa negli ultimi giorni si sarebbe allenato a corrente alternata per un problema lombare, che però lo staff medico non ha ravvisato. Il disaccordo ha portato a una feroce discussione tra Conte (che gli avrebbe urlato "Vattene in Cina!"), punta e staff sfociata nella mancata convocazione che può addirittura stoppare il previsto rinnovo di contratto e portare a una cessione. Possibile? Sì, proprio verso la solita Cina, unica a potersi permettere a gennaio i costi di un giocatore nuovamente decisivo, considerando i 13 gol in 16 partite di Premier League.



Diego Costa sarebbe stuzzicato all'idea di diventare il giocatore più pagato del mondo con buona pace di Messi, Cristiano Ronaldo, Tevez, Oscar e Lavezzi. Il Chelsea avrebbe rifiutato la prima offerta del Tianjin Quanjian di Cannavaro, che non a caso è tornato a bussare forte alla porta della Fiorentina per Kalinic, ma in caso di rilancio si aprirebbero scenari al momento non ipotizzabili da Abramovich.