Chelsea, l'effetto Sarri sconvolge il mercato

Maurizio Sarri, si sa, è il tecnico dei "fedelissimi", quello che se può schiera sempre i "titolarissimi" e allora la notizia del suo accordo con il Chelsea sconvolge il calciomercato. Ne è convinto Tuttosport oggi in edicola, che titola a piena pagina "Effetto Sarri" e svela i desideri di mercato dell'ormai ex allenatore del Napoli.

Il club di Roman Abramovich nelle prossime ore ufficializzerà il divorzio da Antonio Conte, a quel punto si potrà iniziare a pianificare la nuova stagione con un sogno ben chiaro in testa, quello di riabbracciare Gonzalo Higuain. Stando al quotidiano torinese, infatti, una reunion a Londra tra il tecnico e l'attaccante che sotto la sua gestione superò il record di Nordahl è molto probabile, per l'ottimo rapporto che è rimasto tra i due (Sarri lo definì "un figlio che ha fatto arrabbiare il padre", ndr) ma soprattutto perché la Juventus non si opporrebbe ad un'eventuale cessione del Pipita.

I tabloid inglesi rilanciano la possibilità di uno scambio Higuain-Morata tra il Chelsea e la Juventus, lo spagnolo in Italia tornerebbe di corsa, di sicuro è una possibilità di cui le due società parleranno, mentre i Blues non avranno bisogno di parlare con il Napoli per portare a Londra un altro fedelissimo di Sarri: Hysaj ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro (ma piace anche allo United di Mourinho).

Ci sarà invece da convincere De Laurentiis, e da pagare diversi milioni, per strappare agli azzurri Kalidou Koulibaly, che è legatissimo a Sarri ma che difficilmente Ancelotti vorrà far partire a cuor leggero (si tratta dai 70 milioni in su). Non si tratta neanche invece per Piotr Zielinski, che ha una clausola da 65 milioni di euro, ma sembra molto vicino al rinnovo a 2,5 milioni a stagione con conseguente eliminazione della stessa. Il futuro del polacco è azzurro, sarà lui l'erede di Hamsik, che è destinato ad andare in Cina.