Chelsea, Hazard più caro di Neymar: 226 milioni

Più caro di tutti, persino di Neymar. Nel folle calciomercato degli ultimi anni presto potrebbe trovare un posto Eden Hazard: la sua volontà il belga l'ha già espressa, esprimendo il desiderio di lasciare il Chelsea dopo 6 stagioni e ammiccando al Real Madrid, che ha smentito recentemente offerte per Neymar e Mbappé e potrebbe virare sul trequartista per sostituire Cristiano Ronaldo, per quanto siano due giocatori completamente diversi.



Secondo il Times il Chelsea ha fissato il prezzo del suo gioiello: per portarlo via da Londra serviranno almeno 220 milioni di sterline (all'incirca 226,5 milioni di euro, più dei 222 pagati dal Psg per Neymar). Ora il giocatore, che ha disputato un gran Mondiale, attende che il Real faccia un'offerta ufficiale: l'interessamento dei blancos è di vecchia data, ma la scorsa stagione il giocatore aveva cercato di evitare lo scontro con il Chelsea.