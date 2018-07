Chelsea, Hazard chiama il Real Madrid: "Dopo sei stagioni voglio cambiare"

Parole che non lasciano spazio a dubbi. Eeden Hazard, dopo la vittoria del Belgio contro l'Inghilterra, esce definitivamente allo scoperto in un'intervista con il giornalista Kristof Terreur: "Dopo sei stagioni meravigliose al Chelsea è arrivato il tempo di provare qualcosa di diverso. Posso decidere se voglio restare a Londra o andare via ma l'ultima parola spetterà comunque ai Blues (valutano l'attaccante 200 milioni), voi sapete qual è la mia meta preferita".



Nessun mistero, il 27enne non ha mai nascosto di voler giocare nel Real Madrid, e proprio per questo il rinnovo di contratto con i londinesi non è arrivato negli ultimi mesi: i blancos, alla ricerca del sostituto di Ronaldo, ascolteranno l'invito e andranno all'assalto di una delle stelle dei Mondiali in Russia?



Per il momento Hazard resta di proprietà dei londinesi, che oggi hanno ufficializzato Sarri: "Se è un buon allenatore? Se mi fa vincere qualche trofeo, lo è. Mertens me ne ha parlato molto bene. Dovremo lavorare molto con lui. È il modo di fare italiano, ma ci siamo già abituati con Conte".