Chelsea, Diego Costa: "Io devo giocare all'Atletico Madrid"

La rivolta di Diego Costa contro il Chelsea non avrà fine finché il giocatore non sarà accontentato. Almeno questo è quanto fa capire l'attaccante attualmente in Brasile: si è rifiutato di tornare in Inghilterra e - stando alle parole raccolte da GloboEsporte - ha dichiarato pubblicamente la sua volontà.



"Il mio destino è già scritto - ha detto Diego Costa - Devo tornare all'Atletico Madrid la prossima stagione. Ma c'è un problema: il Chelsea non vuole libearmi. Ma credo che la situazione si risolverà ora che tornerò in Spagna". Diego Costa è legato da un contratto con i Blues fino al 2019, ma Conte di fatto lo ha scaricato via sms quest'estate comunicandogli che non sarebbe rientrato nei propri piani: ora il giocatore vuole scegliersi la propria squadra, ma l'Atletico non può tesserare giocatori fino a gennaio. A lui aveva pensato anche il Milan, ma Diego Costa - come ha detto pubblicamente - vuole solo i colchoneros.