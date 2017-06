Chelsea, Diego Costa fa infuriare Abramovich: la Cina è più vicina

In casa Chelsea non si sgonfia il caso Diego Costa. Dopo la lite con Antonio Conte (che non l'ha convocato per la sfida contro il Leicester, anche se ufficialmente per un guaio fisico), l'attaccante spagnolo, rifiutando il rinnovo di contratto, avrebbe fatto infuriare anche Roman Abramovich. Il patron dei Blues sarebbe pronto ad usare il pugno di ferro col centravanti ribelle, ponendo il veto a qualunque cessione in questa sessione di mercato.

Niente Cina dunque? E' presto per dirlo, anche perchè, come svelato dal proprietario del Tianjin Quanjian, Shu Yuhui, l'agente dello spagnolo Jorge Mendes è recentemente volato in Cina per intavolare le trattative per il passaggio di Costa alla squadra allenata da Fabio Cannavaro. "Mendes è stato a casa mia pochi giorni fa - ha rivelato Yuhui al Tianjin Sports Channel - ci siamo fatti un'idea sul suo futuro: i contratti sono pronti. Il prezzo è quello giusto. Noi continueremo ad aspettarlo, ma alla fine del mercato potremmo anche prendere qualcuno altro. Abbiamo individuato una serie di obiettivi in attacco, abbiamo fatto un'offerta per Benzema. In passato abbiamo trattato per Cavani. Ma non possiamo aspettare fino a giugno, se in Cina cambiano i regolamenti le cose potrebbero andare diversamente".

Quindi se Abramovich resisterà alla corte dei cinesi l'affare dovrebbe saltare definitivamente, ma per il capocannoniere della Premier League le offerte non dovrebbero comunque mancare. In Spagna scrivono di un interesse del Barcellona (i bluagrana avrebbero già contattato l'agente del giocatore) e, soprattutto, dell'Atletico Madrid, che già la scorsa estate aveva provato a 'riportare a casa' Costa e che nella prossima sessione estiva perderà con ogni probabilità Antoine Griezmann, per il quale il Manchester United avrebbe pronta un'offerta da 100 milioni di sterline.

Se Diego Costa dovesse lasciare il Chelsea, scrivono in Inghilterra, Conte avrebbe già individuato il sostituto in Alvaro Morata, che a Madrid ha poco spazio e che l'ex tecnico della Juve conosce molto bene. L'alternativa all'ex bianconero sarebbe Romelu Lukaku, con Alexis Sanchez (che non ha ancora rinnovato con l'Arsenal) come terza possibile opzione.