Chelsea, Diego Costa: "Conte non mi vuole, cerco un'altra squadra"

Un fulmine di mercato ha squarciato il cielo del dopo gara di Spagna-Colombia. Diego Costa si è infatti sfogato ai microfoni dei giornalisti presenti a Murcia, annunciando di fatto il proprio addio al Chelsea e scagliandosi contro Antonio Conte: "Mi è arrivato un breve messaggio sul mio telefono, a mandarlo è stato Conte che mi ha avvertito che non conta su di me per la prossima stagione" ha detto l'attaccante, 22 gol in Premier quest'anno.

L'attaccante spagnolo non ha nascosto la propria delusione: “Se l’allenatore non mi vuole, allora è giusto che vada. Non so perché né cosa sia successo. Mi ha mandato un semplice messaggio dopo tutto quello che ho fatto, è vergognoso. Ho già girato tale messaggio al club in modo da prendere una decisione, ma è chiaro che c’è un tecnico che non mi vuole più e quindi devo trovare una nuova squadra”.

Diego Costa ha parlato anche dell’ipotesi di tornare all’Atletico Madrid, club che però, a causa del blocco del mercato, non potrà acquistare nuovi giocatori fino a gennaio: “Sarebbe molto bello tornare all’Atletico - ha detto - ma io devo valutare bene la situazione. Nel 2018 ci saranno i Mondiali ed io avrò bisogno di giocare. Essere costretto a stare fuori per quattro o cinque mesi sarebbe dura, lo dico pur ammettendo di amare molto Madrid”.

Via dal Chelsea, difficile che torni a Madrid, Diego Costa potrebbe così diventare un obiettivo di mercato del nuovo Milan, sempre alla ricerca di un attaccante di peso dopo il "rifiuto" di Morata e il probabile accordo Psg-Aubameyang e viste le difficoltà di arrivare a Belotti.