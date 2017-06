Chelsea di nuovo alla carica per Bonucci: pronti 55 milioni

Il Chelsea torna alla carica per Leonardo Bonucci. Dopo il tentativo della scorsa estate, andato a vuoto, i Blues ci riprovano e sono pronti ad offrire 55 milioni alla Juventus e 7 di ingaggio al centrale secondo quanto riferisce il Sun. La novità, secondo quanto riferisce il nostro Paolo Bargiggia, riguarda i tentennamenti del difensore che potrebbe convincersi a lasciare Torino per un'avventura in Inghilterra.



Su Bonucci rimane forte l'interesse del City (è nota la stima di Guardiola) e del Manchester United. Potrebbe dunque scatenarsi un'asta attorno al 30enne. Non è un caso se in queste ultime ore alla Juventus è stato accostato il nome di De Vrij che prenderebbe proprio il posto del giocatore della Nazionale.



L'eventuale partenza si intreccia con la questione del rinnovo di Allegri perché il tecnico vuole trattenere a ogni costo tutti i big per riprovare l'assalto alla Champions League. Probabile che ne discuta con la società nell'incontro in programma tra oggi e domani.