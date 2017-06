Chelsea, Conte: "Rimarrò qui per molti anni"

L'Inter di Pioli vola, la curva si è schierata con il tecnico, ma fin dal giorno del suo arrivo in nerazzurro sulla sua conferma hanno sempre pesato le ombre di Simeone e Conte e ora dall'Inghilterra arriva un'indiscrezione che potrebbe essere clamorosa. Secondo il The Sun infatti Suning avrebbe scelto l'ex ct della Nazionale per riportare il club ai vertici del calcio internaizonale e sarebbe disposto ad offrire a Conte un ingaggio da capogiro: 15 milioni di euro netti a stagione.

Inoltre, sostiene sempre il quotidiano inglese, la nuova proprietà nerazzurra avrebbe assicurato all'ex allenatore della Juventus pieni poteri decisionali su acquisti e cessioni e Conte avrebbe già messo Alexis Sanchez e Sergio Aguero in cima alla sua lista dei desideri.

Il contratto di Conte col Chelsea (dove prende quasi 8 milioni netti) è triennale e il club inglese sarebbe già disposto a parlare di rinnovo ma, sottolinea il The Sun, prima di firmare il tecnico vorrebbe più poteri sul mercato (solo 5 acquisti dal suo arrivo in Premier e solo Kante e Alonso espressamente richiesti da lui). Inoltre, conclude il Sun, l'ex ct azzurro potrebbe essere attratto da un ritorno in Italia e dalla sfida di riportare l'Inter in alto.

CONTE: "FELICE AL CHELSEA, RIMANGO QUI"

Nella conferenza stampa pre-Stoke City, Antonio Conte risponde idealmente allo scoop del Sun, negando la possibilità che possa lasciare a breve la Premier League: "Sono molto felice di essere l'allenatore del Chelsea e voglio continuare qui per molti anni. Ho un ottimo rapporto con club e presidente, quando ci sono problemi troviamo sempre una soluzione condivisa".