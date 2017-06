Chelsea, Conte pronto a fare follie per Bonucci: sul piatto 70 milioni

Circa 70 milioni di euro per Leonardo Bonucci. L'apertura del Telegraph di questa mattina è dedicata al difensore azzurro, per il quale il Chelsea del suo ex allenatore Antonio Conte sarebbe pronto a fare follie. 60 milioni di sterline, ovvero circa 69 milioni di euro, sarebbe una cifra assolutamente record per un difensore, soprattutto se si considera che Bonucci ha quasi 30 anni, ma l'ex ct azzurro ha individuato nel regista difensivo bianconero l'unico uomo in grado di far fare il salto di qualità ai Blues (che in estate erano arrivati ad offrire ben 58 milioni per Koulibaly, come svelato a Londra da De Laurentiis).

L'avvio di stagione dei londinesi è stato caratterizzato da alti e bassi, la difesa ha subito 9 gol in 7 gare in campionato e il Manchester City è già distante 5 punti. Conte non è soddisfatto delle prestazioni di Cahill e il ritorno di David Luiz non ha certo risolto i problemi di fragilità della retroguardia dei Blues, che già a gennaio tornaranno alla carica con la Juve per portare Bonucci a Londra. Difficile pensare che i bianconeri si priveranno di una pedina così importante nel mercato di riparazione, ma difficile anche resistere ad un'offerta di quasi 70 milioni per un giocatore di quasi 30 anni. In casa Juve le alternative certo non mancano (Rugani e Benatia su tutti), mentre per Conte Bonucci sarebbe fondamentale anche per come conosce il 3-5-2 tanto caro all'ex tecnico bianconero. Come detto se ne riparlerà probabilmente in estate, facendo attenzione anche al Manchester City di Guardiola, che non ha mai nascosto la stima per Bonucci e ha già provato a prenderlo nell'ultima sessione di mercato.