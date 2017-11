Chelsea, Conte: "Milan? Lasciamo stare, ogni giorno una storia..."

Le voci sull'esonero di Vincenzo Montella si fanno sempre più insistenti, anche se dalla società continua a filtrare la volontà di dare fiducia all'allenatore rossonero. Non mancano, inoltre, le indiscrezioni su un possibile futuro di Antonio Conte a San Siro. Così il tecnico, dopo la vittoria del Chelsea contro il Manchester United ha voluto dire la sua.



"Lasciamo stare - ha spiegato -, ogni giorno esce una storia. Sono concentrato sul Chelsea, sarà una stagione intensa. Cercheremo di combattere contro tutto e tutti". Reduce dalla sconfitta in Champions contro la Roma, Conte si è rifatto con lo sgambetto a Mourinho. E non sembra affatto intenzionato a mollare, per quanto non abbia mai nascosto che in futuro vorrà tornare in Italia.