Chelsea, Conte gela l'Inter: "L'obiettivo è rimanere qui a lungo"

Con l'arrivo ufficiale di Walter Sabatini e il ritorno, molto vicino, di Lele Oriali in società, Suning ha già avviato la rivoluzione in casa Inter. Una rivoluzione che nelle intenzioni dei proprietari dei nerazzurri dovrebbe completarsi con l'arrivo in panchina di Antonio Conte (per cui sarebbe pronta l'offerta record di 15 milioni a stagione), ma da Londra arrivano cattive notizie.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, infatti, il Chelsea non ha nessuna intenzione di perdere l'ex ct della Nazionale, al quale Roman Abramovich avrebbe promesso un nuovo contratto di quattro anni da 45 milioni di euro. Secondo il tabloid britannico, alla vigilia della trasferta sul campo del West Bromwich che potrebbe assicurare ai Blues la conquista aritmetica della Premier League, il patron dei Blues si sarebbe deciso ad accontentare tutte le richieste del tecnico italiano. Non solo offrendogli uno stipendio doppio rispetto a quello attuale, ma anche concedendogli di allargare il suo staff tecnico e promettendogli importanti rinforzi di mercato.

I primi colpi, che sarebbero già in fase avanzata, sarebbero l'attaccante dell'Everton Romelu Lukaku e il difensore del Southampton Virgil van Dijk, ma nella lista delle richieste di Conte ci sono soprattutto i nomi dell'ex Juventus Alvaro Morata e di Alexis Sanchez, in partenza dall'Arsenal.

"VOGLIO RIMANERE QUI A LUNGO"

E questo rilancio Blues sembra aver fatto effetto, almeno sentendo le parole dello stesso Conte nella conferenza della vigilia del match contro il WBA che può significare titolo: "Io ho un contratto con il Chelsea e, quando inizi un lavoro con un nuovo club, l'obiettivo è di rimanerci per tanti anni. E questo è quello che voglio". L'ex ct viene nuovamente pressato sull'ipotesi Inter e risponde: "Ripeto ciò che ho detto: ho altri due anni di contratto qui ma per adesso voglio concentrarmi sul presente. Questa è una grande sfida, anche per la mia famiglia, ma mi piace. Quando raggiungi un certo livello, i soldi sono importanti ma non sono tutto: mostrano il tuo valore".