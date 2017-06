Chelsea, Conte: "Felice, rimango qui"

Antonio Conte non si era mai espresso così chiaramente sul futuro: "Sono felice di essere qui e ci rimarrò. Ho altri due anni di contratto con il Chelsea e non mi piace sentire altre persone parlare per conto mio". Niente Inter, chiusura totale all'ipotesi nerazzurra. Anzi, il tecnico dei Blues si lascia andare anche a una frecciatina: "Non so perché mi accostino all'Inter, ho lavorato in Italia e forse vorranno che torni lì!".



Smentita anche sulla possibilità che Pirlo entri nel suo staff al posto di Steve Holland (che andrà nella nazionale inglese): "Tutto ciò è molto strano, io che Andrea sta giocando e vuole continuare a rimanere in campo".