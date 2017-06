Chelsea, Conte allontana l'Inter: "Voglio restare molti anni"

Appena premiato come miglior manager londinese dell’anno, in testa alla classifica della Premier League con dieci punti sulle inseguitrici e dodici match al termine del campionato, Antonio Conte non ha nessuna intenzione di cambiare aria: “Spero di poter allenare qui ancora per molti anni - ha detto l'ex ct della Nazionale - Sono molto felice di questa esperienza: per me e per la mia famiglia è incredibile. In questa stagione mia moglie e i miei figli sono rimasti in Italia, ma spero che verranno qui a breve, anche perchè ho bisogno di loro”.

Messe a tacere dunque tutte quelle voci che volevano l'ex allenatore bianconero già pronto a cambiare aria per tornare in Italia sulla panchina dell'Inter: “Di solito, quando cominci un progetto con una nuova squadra, ti preponi stare diverso tempo in quella realtà e costruire qualcosa di importante. Sicuramente per farlo devi lavorare intensamente per un tempo prolungato e devi avere l’opportunità di crescere insieme ai tuoi giocatori. L’imperativo qui è di cercare di vincere e anche di giocare del bel calcio”.

Un obiettivo non facile, come non è stato facile l'adattamento iniziale per Conte, che però ora ha conquistato Stamford Bridge: "Ho preso in mano la squadra dopo un anno non positivo, ma sono felice dei miei giocatori perchè hanno mostrato da subito grande impegno e hanno lottato per tornare al top da subito. E ora stiamo lottando per il titolo”. "Ora l’importante è continuare in questo modo - prosegue Conte - perchè tutto può succedere fino alla fine, ma noi vogliamo restare in cima alla classifica”.