Chelsea, Conte a rischio: già pronto Tuchel

Antonio Conte rischia la panchina. Roman Abramovich, proprietario del Chelsea, anziché accettare le richieste di rinforzi da parte dell'allenatore italiano, sembrerebbe intenzionato a cambiare guida tecnica. E' quanto scrive la Bild, che parla di un interessamento del patron russo nei confronti di Thomas Tuchel, ex allenatore del Borussia Dortmund.



La sconfitta casalinga per 3-2 contro il Burnley in Premier, i successivi tentennamenti contro il Tottenham, battuto per 2-1 fra mille sofferenze, scrive il giornale tedesco, avrebbero indotto Abramovich a preparare la svolta.



Sempre secondo il quotidiano tedesco, il magnate russo ha già dato mandato alla direttrice del Chelsea, Marina Granovskaia (che da sempre ha avuto un rapporto tumultuoso con l'ex ct azzurro), di prendere contatti con Tuchel che nella passata stagione guidò i gialloneri alla conquista della Coppa di Germania, prima dell'addio al Borussia Dortmund. Con il cambio di tecnico, potrebbe tornare in gioco anche Diego Costa: Conte potrebbe pagare anche la gestione dell'attaccante, scaricato a fine stagione scorsa.