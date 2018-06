Chelsea, Blanc prenderà il posto di Conte

Il Chelsea avrebbe sciolto definitivamente le riserve. Secondo quanto riferito dal Sun prima e da SkySports poi i Blues avrebbero raggiunto l'accordo con Laurent Blanc: dovrebbe essere il tecnico francese che non allena dal 2016 (al Psg) a prendere il posto di Antonio Conte sulla panchina londinese dopo i dubbi degli ultimi giorni.



All'ex ct della Nazionale sarà dato quindi il benservito con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto (la liquidazione, comprensiva dello staff, dovrebbe costare ad Abramovich circa 20 milioni di euro).



Nulla da fare dunque per Maurizio Sarri: più che la clausola da 8 milioni (scaduta il 31 maggio) avrebbero pesato secondo la stampa inglese alcuni episodi del passato, in particolare le accuse di omofobia dopo il litigio con Mancini nel 2016.