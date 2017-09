Chelsea, Barkley "scappa" e fa infuriare Conte

La storia dell'estate nel calciomercato inglese viene fuori di colpo, nell'ultimo giorno di trattative. Ha un nome e un cognome: Ross Barkley. Uno di quei giocatori che gli esperti sono soliti definire "funzionali al progetto". Non un top player, ma Antonio Conte l'avrebbe preso volentieri nella propria rosa, tanto che il Chelsea aveva investito su di lui 30 milioni di euro.



Il problema, per Conte, è che Barkley non arriverà mai. Anzi, peggio. Era già arrivato al centro sportivo di Cobham per sostenere le visite mediche dopo che i club avevano trovato l'accordo, poi ci ha ripensato e l'affare è sfumato. Il secondo problema, per Conte, è che la sua linea mediana potrebbe avere un giocatore in meno rispetto al previsto se, nella notte italiana, non dovesse firmare neppure Drinkwater, uno dei protagonisti della cavalcata trionfale del Leicester nel 2015-16. Così il tecnico si è infuriato, aspettando anche gli annunci ufficiali di Zappacosta e Mahrez che vanno a rinforzare l'organico proprio in extremis.