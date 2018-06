Chelsea, assalto ad Alisson: contatti con l'entourage del portiere

Quello del Chelsea è un inserimento pesante. I Blues, su precisa indicazione di Maurizio Sarri (ormai prossimo alla firma con i londinesi), hanno deciso di andare all'assalto di Alisson Becker.



Il club di Abramovich si è affidato a Fali Ramadani come intermediario: è già stato contattato l'entourage del portiere della Roma per convincere il giocatore ad accettare la destinazione inglese. Non è infatti un mistero che il 25enne preferirebbe vestire la maglia del Real Madrid.



I blancos però non sembrano intenzionati a offrire quei 70 milioni chiesti dai capitolini per l'estremo difensore: il Chelsea invece sarebbe disposto ad avvicinarsi a questa cifra e quindi al momento sarebbe scattato in pole position.