Chelsea, anche il Barcellona su Conte

Ufficialmente Antonio Conte rimane concentratissimo sul possibile double - Premier League-FA Cup - ma dietro al tecnico del Chelsea sono in atto grandi manovre. L'interesse dell'Inter è noto e di vecchia data ma sull'ex ct azzurro spunta anche la corte del Barcellona: secondo il Sunday Express, i dirigenti blaugrana sono rimasti impressionati dalla veloce ricostruzione dei Blues e avrebbero messo Conte nella lista del dopo-Luis Enrique.



Il vice-presidente del Barça recentemente ha dichiarato che è già tutto deciso: "Abbiamo scelto il profilo che dovrà avere il nuovo tecnico, abbiamo un’idea molto chiara. Ma non lo comunicheremo fino alla fine della stagione". Che poi è anche ciò che vuole Conte, la stessa Inter attende una risposta entro fine mese.



Intanto gli inglesi fanno capire come il rapporto con il Chelsea non sia saldissimo, tanto che Abramovich avrebbe già pronto il sostituto di Conte: è Leonid Sluckij. L'ex ct russo ed ex allenatore del Cska Mosca a gennaio si è trasferito a Londra, sta imparando l'inglese, è stato visto regolarmente a Stamford Bridge e qualche volte pure al campo di allenamento di Cobham. Ma, soprattutto, è grande amico del proprietario dei Blues.