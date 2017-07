Chelsea, alzata l'offerta per Alex Sandro: 68 milioni

Circa un mese fa, un tweet aveva illuso i tifosi del Chelsea e spaventato quelli della Juventus: su Twitter era comparsa l'immagine del benvenuto che i Blues davano ad Alex Sandro. Un fotomontaggio, visto che siamo a fine luglio e il brasiliano è saldamente nel gruppo allenato da Allegri, oppure una foto filtrata troppo presto?



Il dubbio è lecito leggendo il report del The Sun, in Inghilterra: Antonio Conte non si arrende e, di fronte al no bianconero all'offerta di 60 milioni di euro, è pronto ad alzare la cifra sino a sfiorare i 70, per l'esattezza siamo a quota 68 milioni di euro (61 milioni di sterline). Se l'affare alla fine andasse in porto, Alex Sandro diventerebbe il difensore più pagato della storia battendo un record decisamente nuovo: quello di oltre 55 milioni per Mendy, fresco acquisto del Manchester City.