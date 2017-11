Chelsea, 100 milioni di sterline per Icardi: Conte ci prova

Cento milioni di sterline, ovvero 113 milioni di euro: ecco quanto sarebbe disposto a offrire il Chelsea all'Inter per Mauro Icardi. A riportare la clamorosa indiscrezione di mercato è il quotidiano britannico 'Sun', secondo cui il club di Roman Abramovich già per gennaio starebbe pensando ad un trasferimento record per dare un compagno di reparto di assoluto livello ad Alvaro Morata.

Antonio Conte, complice anche la partenza di Diego Costa direzione Madrid, avrebbe chiarito alla propria società di aver bisogno di un altro top attaccante per poter competere con il Manchester City e l'ex ct azzurro avrebbe indicato senza esitazioni il nome del capitano dell'Inter, per cui i Blues sarebbero disposti a spendere, appunto, 113 milioni di euro.

Il che significa 3 milioni in più dei 110 che costituiscono la clausola (valida solo per l'estero) di Icardi, il quale però ha sempre dichiarato di essere molto legato all'Inter e di voler rimanere a lungo. Che l'attaccante argentino possa lasciare Milano a gennaio sembra oggettivamente improbabile, ma il calciomercato ha già dimostrato più volte di poter sorprendere tutti. Soprattutto quando ci sono così tanti soldi in ballo...