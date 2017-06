Champions, Morata e rinnovo: il piano Milan per convincere Donnarumma (e Raiola)

Il futuro di Gigio Donnarumma dipende dal Milan e dalla capcità del club rossonero di convincere il potente Mino Raiola. Partiamo da lontano: Ibrahimovic, Pogba e Mykytarian da una parte, Donnarumma dall'altra. Cosa c'entrano? C'entrano eccome, perché sono tutti assistiti da Raiola.

I primi tre sono approdati al Manchester United attraverso affari milionari e, se 3 indizi fanno una prova, è chiaro che il manager italo-olandese abbia un rapporto preferenziale coi Red Devils, interessati a Donnarumma. Non che il giovane portiere rossonero non abbia attirato le attenzioni anche di altri club esteri: senza andare troppo lontano, lo punta il City di Guardiola.

Quello che sono disposti ad offrire al giocatore i due club di Manchester, soprattutto lo United in caso di partenza di De Gea, è un lungo contratto da 4 milioni e mezzo a stagione. Al momento il budget ipotizzato dal Milan per il 18enne si assesta sui 3 milioni, 3 e mezzo facendo uno sforzo, con ingaggio a saliire per le stagioni successive alla prossima. Ma non sarà quel milione di differenza a decidere il futuro di Donnarumma.

Sarà piuttosto il nuovo progetto rossonero: acquisti che garantiscano una certa competitività, uniti, se possibile, alla qualificazione all'Europa League che dia a Donnarumam una vetrina internazionale, sarebbero per la società una buona carta da giocare per convincere Raiola a tenere il suo gioiello a Milano.

Virtualmente chiusa per 18 milioni l'operazione Musacchio per la difesa, il Milan ha scavalcato la Roma per l'atalantino Kessie: 28 mln all'Atalanta e 2 e mezzo al centrocampista. Un paio di altri acquisti top (obiettivo per l'attacco è Morata) e si può pensare a una squadra in grado di giocarsi un posto in Champions, requisito fondamentale per bloccare Donnarumma un altro anno e rimandare il tormentone alla prossima estate.

Sempre che il milan si qualifichi per la champions 2018/2019, altrimenti l'addio sarà inevitabile.

Simone Malagutti