Cerci chiama la Lazio per gennaio: "Farei come Candreva"

Alessio Cerci ha voglia di tornare in Italia, strizza l'occhio alla Lazio per gennaio e sogna il ritorno in azzurro: "Tornerei volentieri dove sono cresciuto, ma non escludo niente. Ho bisogno di un ambiente che abbia fiducia in me e sceglierò chi me la concederà. La Lazio? In estate mi voleva - ha dichiarato l'esterno -, ma non erano convinti del mio ginocchio. Il mio passato alla Roma non sarebbe un problema, farei come Candreva che fu contestato all'inizio ma poi è diventato un idolo". Un'altra possibilità per Cerci, che sta recuperando dall'infortunio al ginocchio e non vede l'ora di tornare in campo, è il Bologna di Donadoni: "Ho una mezza parola con loro per gennaio, ma vedremo".

La prima scelta dell'esterno sembra comunque essere la Lazio, dove ritroverebbe il suo "gemello" Immobile, con cui un giorno potrebbe tornare a giocare anche nella Nazionale di Giampiero Ventura: "Con Immobile ci sentiamo spesso, siamo in ottimi rapporti. Spero di ritrovarlo per fare qualcosa di bello. Ventura? E' un maestro di calcio e ha qualcosa in più degli altri, lui insegna calcio non allena. Con lui ho una possibilità in più di tornare in Nazionale e lavorerò sodo per riuscirci. Il suo calcio è fatto di meccanismi e ha bisogno di tempo per incidere sul gruppo. Ci vuole pazienza" ha detto Cerci.

In conclusione una battuta sulla sua avventura a Madrid, certamente non positiva: "In quattro mesi giocai titolare una sola volta e in Coppa del Re, mi fece pensare e optai per andare via subito. Avevo davanti dei campioni, ma meritavo qualche chance in più. Simeone però mi ha sempre rispettato".