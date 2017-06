Cavani: "Dopo il Psg torno a Napoli"

"Io sono molto legato alla mia terra, alla mia famiglia, ai posti dove sono cresciuto da piccolo. Non c'è un giorno in cui non penso al mio Paese. Non vorrei tornare nella mia terra fra troppo tempo. Vorrei lasciare il calcio a un livello alto e non che sia il calcio a lasciare a me. Quindi credo che dopo il Psg, se prenderò un'altra decisione, sarà quella di passare per Napoli e poi tornare a casa mia".

Parole e musica di Edison Cavani, che, come riporta l'Ansa, ha parlato dei suoi trascorsi all'ombra del Vesuvio: "A Napoli ho vissuto momenti molto speciali, credo sia stato il periodo in cui tutte le cose sono cambiate veramente - ha aggiunto il Matador - Merito non solo mio, ma anche del mister che mi ha voluto, Mazzarri, dei miei compagni e della gente che mi ha fatto sentire un mito. Con la maglia azzurra mi sentivo un idolo ed è normale che quando uno riceve tanto, vuole sempre tornare un giorno. Se un giorno tornerò a Napoli, però, mi piacerebbe tornare in forma, perciò vedremo alla fine di questo 2020".