Castan, Sportiello, Locatelli: nasce un super Frosinone!

Conquistata la promozione in Serie A superando il Palermo nella finale playoff, il mercato del Frosinone entra ora nel vivo e promette di essere un mercato scoppiettante, che possa permettere al club ciociaro di raggiungere la salvezza nella prossima stagione. Il primo colpo messo a segno è Marco Sportiello, che arriva dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, la conferma è arrivata direttamente dall'agente del portiere la scorsa stagione alla Fiorentina: "Se ci siamo? Sì, stiamo scambiando i documenti" ha detto Giuseppe Riso al portale 'tuttofrosinone.com'.

Tutto fatto per Sportiello dunque, ma non è affatto finita qui: secondo il Corriere dello Sport, il Frosinone sarebbe molto vicino a sbaragliare la concorrenza del Cagliari e a prendere dal Milan il giovane centrocampista Manuel Locatelli. Il club ciociaro potrebbe dare al classe 1998 l’opportiunità di giocare con continuità in Serie A trovando con il Milan un accordo sulla base del prestito secco, decisive le prossime ore.

Un colpo in porta, uno a centrocampo, ma non ci si dimentica della difesa: il sogno si chiama Leandro Castan, tornato a Roma dopo il prestito al Cagliari, ma per il brasiliano classe 1986 al momento sembra essere in vantaggio il Genoa (l'alternativa sarebbe Caracciolo del Verona). A proposito di Genoa, sarebbero finiti nel mirino del Frosinone anche gli svincolati Luca Rigoni e Aleandro Rosi, per cui si tratterebbe di un ritorno dopo l'esperienza di tre anni fa.

E in attacco? Ancora il Genoa protagonista, perché il nome che piace è quello di Andrej Galabinov. L'attaccante bulgaro, arrivato a parametro zero la scorsa estate, non sembra più rientrare nei piani di Davide Ballardini ed è alla ricerca di una nuova squadra disposta a garantirgli lo spazio che cerca.