Cassano-Samp, è finita: l'annuncio arriva da...Carolina

. — Carolina Marcialis (@chriscarol99) 25 gennaio 2017

Un punto e una penna. Nessuna parola, non ne servono. L'annuncio, informale e sibillino, della rescissione del contratto di Cassano con la Sampdoria arriva dalla moglie di Fantantonio, Carolina Marcialis, con un tweet.

"La rescissione con Cassano purtroppo è un epilogo amaro, speravamo il suo ritorno potesse essere diverso, ma alla fine dirsi addio è la soluzione migliore per entrambi visto che le posizioni sono differenti ma tutte e due legittime" aveva dichiarato ieri l'avvocato Romei, braccio destro di Ferrero, sancendo di fatto il secondo, stavolta definitivo addio, tra il numero 99 e i blucerchiati.

Fantantonio ha risolto anche le ultime pratiche e ora ha chiesto al club ligure (che glil'ha concesso) di poter rimanere ad allenarsi a Bogliasco con la Primavera fino a fine febbraio: essendo svincolato gli resta oltre un mese di tempo (il limite è il primo marzo) per trovare una nuova squadra. L'Entella continua a sognarlo, ma il talento di Bari Vecchia, che ha scartato l'ipotesi Cina, preferirebbe restare in A: per adesso ad aver richiesto informazioni su di lui sono state Sassuolo, Bologna e Fiorentina.

Il comunicato della Samp

"L’U.C. Sampdoria e Antonio Cassano comunicano di aver risolto consensualmente il contratto in essere. Al calciatore sarà permesso di continuare gli allenamenti con la formazione Primavera".