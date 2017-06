Cassano come Icardi, Carolina come procuratrice

Le strade di Antonio Cassano e Sampdoria si sono divise ma quale sarà il futuro di FantAntonio? L'Entella chiama (Il presidente Gozzi ha dichiarato: "Sarebbe un valore agiunto in campo e darebbe una mano ai nostri giovani") ma ci sarebbero pure offerte cinese. La novità è che Cassano ha divorziato dallo storico procuratore, l'avvocato Bozzo, e, come riferito dal nostro esperto di mercato Paolo Bargiggia, si sta facendo consigliare dalla moglie Carolina Marcialis che si destreggia tra il ritorno nella pallanuoto e l'attenzione alla carriera del marito. E così Antonio-Carolina diventano come Mauro Icardi-Wanda Nara, dopotutto oggi chiunque può diventare procuratore: che sia questo il futuro della Marcialis?