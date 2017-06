Cassano a cena con... Juric: si scatenano le voci di mercato

"Gallina vecchia fa buon brodo ma io sono un fantasista, occhio che a gennaio qualcosa...". Con questa frase sibillina pronunciata al microfono di Valerio Staffelli che gli consegnava il Tapiro d'oro, Antonio Cassano aveva fatto intendere che a gennaio avrebbe trovato una nuova squadra, ma nessuno avrebbe mai potuto pensare al Genoa e invece... E invece una foto scattata in un ristorante della città e pubblicata su Facebook da Telenord, ha scatenato una serie di suggestioni di mercato prima impensabili: Fantantonio è a cena con l'allenatore dei rossoblu Ivan Juric e i due parlano fitto fitto.

In poche ora l'immagine è diventata virale e la suggestione è diventata qualcosa di più. La passione del presidente Preziosi per il fantasista di Bari Vecchia è nota da tempo e gli attestati di stima non sono mai mancati: "Fossi un'allenatore lo terrei sempre" aveva detto il patron rossoblu quest'estate. "Quando è in forma uno come lui vorrebbero averlo tutte le squadre", affermava un anno prima. Cassano, che in questo periodo si sta allenando con la Primavera dei blucerchiati, ha sempre dichiarato di voler rimanere alla Sampdoria, ma la sua priorità più che la Samp è Genova: è lì che vive la sua famiglia ed è lì che probabilmente si stabilirà definitivamente una volta chiusa la carriera. Ecco perchè Cassano in rossoblu forse non è solo una suggestione, potrebbe essere l'ultimo colpo di scena della carriera di un (grande) fantasista.

LA MOGLIE CAROLINA SMENTISCE