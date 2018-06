Caso Griezmann, il Barcellona rischia un altro blocco del mercato

Chiamatelo pure "affaire Griezmann", non inteso come affare, a questo punto, ma come caso. Già, perché l'ultima indiscrezione pubblicata da As ha davvero del clamoroso: secondo il quotidiano di Madrid, che forse forza sempre un po' sulle questioni legate al Barcellona, i blaugrana rischiano un altro blocco del mercato come quello che subirono nell'estate del 2015.



All'epoca furono le violazioni nel tesseramento di giovani calciatori a portare alla sanzione, adesso, stando a quanto scrive As, potrebbe costare cara la trattativa per l'acquisto di Griezmann partita probabilmente in tempi non consentiti. I contatti con i calciatori di altre squadre sono possibili solo a sei mesi dalla scadenza del contratto e il francese è legato all'Atletico fino al 2022.



Bartomeu ha ammesso di aver avviato i contatti già lo scorso ottobre, per cui il Barcellona rischierebbe una sanzione da parte della Fifa che starebbe monitorando lo sviluppo della trattativa. Secondo i media spagnoli, i catalani pagheranno i 100 milioni della clausola rescissoria per Griezmann.