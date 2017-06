Cannavaro non molla Kalinic, il Tianjin Quanjian alza l'offerta

Fabio Cannavaro non si arrende e torna alla carica per strappare Nikola Kalinic alla Fiorentina. Il mercato in Cina è ancora aperto e il club dell'ex campione del mondo sembra intenzionato a fare un ultimo assalto al croato: dai 40 milioni dell’ultima offerta, il Tianjin Quanjian potrebbe salire fino a 45 (la clausola è fissata a 50 milioni, poi sarebbe solo una decisione del giocatore) e anche l'ingaggio dell'attaccante, per il quale era già stato trovato un accordo con il suo procuratore a inizio anno, sarebbe rivisto al rialzo.

Le cifre dunque dovrebbero alzarsi e ora i viola potrebbero vacillare. Ufficialmente la volontà della società resta quella di trattenere Kalinic, ma con la zona Europa ormai lontanissima in campionato dopo la sconfitta col Milan e davanti a un'offerta così importante, la posizione del club viola sull'affare potrebbe essere rivista. Ancora nessuna apertura, comunque, da parte della Fiorentina, al momento sempre convinta di continuare con il croato almeno fino a fine stagione.

Intanto nel weekend era arrivato l'ennesimo attestato di stima pubblico di Cannavaro (il suo Tianjin è in ritiro a Torre del Grifo, provincia di Catania) nei confronti di Kalinic: “Mi piace molto, è innegabile. Ha delle caratteristiche perfette per il mio gioco, attacca la profondità in modo fantastico, sa tenere palla e anche fare assist. Per me è un giocatore straordinario".