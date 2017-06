Cannavaro, follie per Aubameyang: pronti 160 milioni di euro

Clamorosa indiscrezione di mercato dalla Germania: Pierre-Erick Aubameyang si sarebbe deciso a lasciare l'Europa e il calcio che conta e sarebbe pronto ad accettare la corte del Tianjin Quanjian allenato da Fabio Cannavaro. Secondo la Bild, infatti, la trattativa tra il club cinese e l’attaccante del Gabon sarebbe in fase avanzata, al Borussia Dortmund andranno 80 milioni di euro (che a causa delle nuove regole del mercato cinese diventeranno addirittura 160 per il club di Cannavaro).

La 'luxury tax' imposta dal governo non spaventa i cinesi, che con una super offerta da 30 milioni a stagione per il giocatore avrebbero battuto la concorrenza di Psg e Real Madrid. Il tecnico italiano è a caccia di un centravanti dallo scorso gennaio, quando corteggiò a lungo Kalinic e Diego Costa, e ora sembra finalmente aver trovato il suo terminale offensivo (che farà coppia in attacco con Pato e verrà ispirato dalle geometrie di Witsel). La trattativa, come detto, srebbe in fase avanzata, nelle prossime ore si attendono novità importanti.