Cannavaro, follie per Aubameyang: il Milan è tagliato fuori

In estate lascerà il Borussia Dortmund (37 gol quest'anno) e diventerà uno degli attaccanti più corteggiati in tutta Europa, ma non solo. Per Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante seguito anche dalla nuova dirigenza del Milan per la prossima stagione, si potrebbero aprire infatti le porte del ricchissimo campionato cinese.

Secondo quanto riporta l'edizione odierna dell'Equipe, il Tianjin Quanjian allenato da Fabio Cannavaro avrebbe infatti messo gli occhi sul centravanti gabonese e avrebbe fatto pervenire al suo entourage una proposta di ingaggio davvero irrinunciabile: 50 milioni di euro a stagione.

L'ex Pallone d'Oro del 2006, che da tempo insegue Diego Costa, sogna una coppia d'attacco Aubameyang-Pato e per portare l'attaccante del Dortmund in Cina avrebbe chiesto un sacrificio al proprio club.

Una cifra che sbaraglierebbe la concorrenza anche di Paris Saint Germain e dei top club di Premier, che hanno effettuato recentemente i rispettivi sondaggi. Lontano, anzi lontanissimo il Milan, spaventato dalle richieste del calciatore in termini di ingaggi e che non può offrire la ribalta della Champions League.