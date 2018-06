Cancelo-Juve, il Valencia è in Italia

In Italia per far cassa. I dirigenti del Valencia sono sbarcati a Milano per provare a cedere Joao Cancelo, non in prestito all'Inter come nella scorsa stagione, ma a titolo definitivo alla Juventus per una cifra possibilmente superiore ai 35 milioni fissati per il riscatto al momento del contratto con i nerazzurri. Esigenze di bilancio impongono gli spagnoli a dar via qualche pezzo pregiato della rosa nonostante l'accesso in Champions League e Cancelo rientra tra questi.



Il Valencia si spinge fino a 45 milioni e per ora non ha ricevuto offerte adeguate: la Juve parte dai già citati 35 e potrebbe arrivare a 40, in questi giorni i due club proveranno a trovare l'accordo. In Spagna sostengono che il Valencia sia arrivato qui anche per cedere Zaza, alle prese con un problema al ginocchio, e danno l'attaccante a un passo della Sampdoria. Ma dall'entourage dell'ex juventino è arrivata la smentita.