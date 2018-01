Calciomercato Verona, Pazzini in prestito al Levante

Mancava soltanto l'ufficialità e ora è arrivata: Giampaolo Pazzini saluta il Verona per trasferirsi, con la formula del prestito, al Levante fino a giugno. Lo ha comunicato sul proprio sito ufficiale il club spagnolo che occupa attualmente il sedicesimo posto nella Liga con 19 punti conquistati in 21 giornate.



L'attaccante 33enne, arrivato in Veneto nella stagione 2015/16, ha segnato complessivamente 33 reti in 84 presenze e nell'ultima stagione Pecchia lo ha tenuto spesso in panchina. Da qui la decisione di cambiare aria e anche campionato: sulla punta era forte l'interesse di Torino e Parma ma alla fine le trattative con le due squadre italiane non sono andate in porto.