Calciomercato, tutte le trattative di venerdì 8 giugno

23:50 Southamton, offerta per Paco Alcacer

Il Southampton spinge per Paco Alcacer. Secondo il Sun gli inglesi sono pronti a offrire 20 milioni di euro al Barcellona per lasciare partire il 24enne attaccante spagnolo.

23:15 Milan, adeguamento d'ingaggio per Kessié?

Franck Kessié potrebbe presto vedere aumentato il suo ingaggio. Si sarebbe discusso di questo tema nell'incontro tra la dirigenza del Milan e l'agente del centrocampista ex Atalanta. Lo riferisce Sky.

23:10 L'agente di Berardi: "Incontro esplorativo con Monchi"

"Ho visto Monchi, era un incontro fissato da tempo, è stata solo una chiacchierata esplorativa con il direttore. Se esiste una vera e propria trattativa per Berardi alla Roma? No, non c'è". Così Simone Seghedoni, agente dell'attaccate del Sassuolo, spiega a laroma24.it la sua visita a Trigoria.,

22:50 Fiorentina, interessa Nandez

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport la Fiorentina ha messo gli occhi su Naithan Nandez, uruguaiano del Boca Juniors. Nell'ottica viola il centrocampista 22enne prenderebbe il posto di Badelj.

22:25 Il Galatasaray: "Non siamo interessati a Balotelli"

"Il Galatasaray informa che non c'è alcun interesse e che non è stata avviata alcuna trattativa per Mario Balotelli". Con questo tweet il club turco ha voluto smentire le indiscrezioni secondo le quali l'attaccante del Nizza e dell'Italia è un obiettivo di mercato.

22:00 Felipe Anderson verso il West Ham

Felipe Anderson si avvicina a grandi passi al West Ham. La Lazio dovrebbe accettare la proposta del club inglese che propone 30 milioni più 8 di bonus per l'attaccante brasiliano.

21:20 Torreira, si inserisce l'Arsenal

Pericolo Arsenal per il Napoli: nelle ultime ore i Gunners si sarebbero mossi per Torreira contattando il procuratore del centrocampista 22enne. Il club di De Laurentiis resterebbe comunque in pole position in virtù di un pre-accordo con la Sampdoria (25-30 milioni, quindi oltre la clausola, secondo la Gazzetta dello Sport).

21:00 Genoa, pressing su Mandragora

Il Genoa spinge per il ritorno di Rolando Mandragora, in prestito al Crotone nell'ultima stagione e di proprietà della Juventus. Lo conferma Enrico Preziosi, presidente dei rossoblu: "Ci interessa sicuramente, è davvero un bel giocatore".

20:35 Arnautovic, no del West Ham allo United

Secondo quanto riporta il Daily Mirror il West Ham fa muro e non intende privarsi di Arnautovic: gli Hammers avrebbero rifiutato un'offerta del Manchester United per l'attaccante, valutato 60 milioni di euro.

20:00 Montolivo nel mirino del Werder Brema

Secondo il portale Fussballeck.com il Werder Brema ha messo nel mirino Riccardo Montolivo. Alcuni dirigenti del club tedesco sarebbero arrivati a Milano per trattare con il club di via Aldo Rossi.

19:30 De Paul, la Fiorentina insiste

La Fiorentina non molla la presa per De Paul. Secondo quanto riferisce Record il Porto sarebbe però in vantaggio per l'attaccante dell'Udinese: pronta un'offerta da 6 milioni di euro.

19:10 Juve, ufficiale Perin per 12 milioni più 3 di bonus

18:45 Liverpool, ufficiale l'addio di Emre Can

Il Liverpool saluta Emre Can. A comunicarlo attraverso la pagina Twitter è stata proprio la società inglese, che ha salutato sia il centrocampista tedesco che l'ex compagno di squadra Jon Flanagan: "Entrambi lasceranno il club dopo la conclusione del contratto - si legge nel tweet dei Reds -. Tutti quanti al Liverpool Football Club ringraziano i calciatori per il loro contributo e gli augurano le migliori fortune per il futuro". Che per Emre Can è sempre più bianconero.

18:32 Juve, Perin ha terminato le visite mediche

18:25 Milinkovic-Savic: "Decido dopo il Mondiale"

"Cerco di rimanere concentrato. Ogni giorno leggo una cosa nuova su di me. Ovviamente sento la pressione addosso, ma so che ci dovrò convivere per tutta la durata della Coppa del Mondo. È la stessa pressione di quando gioco nella Lazio, sono abituato. Dopo il Mondiale deciderò dove continuare la mia carriera". Si esprime così Milinkovic-Savic alla vigilia della sfida tra Serbia e Bolivia sulle voci di mercato.

18:00 Torino, è fatta per Verissimo

Il Torino sta per chiudere con il Santos per Lucas Verissimo. Il 22enne difensore brasiliano è da considerarsi praticamenteun giocatore granata: nelle prossime ore è attesa l'ufficialità.

17:20 L'Inter tratta Piccini con lo Sporting

L'Inter guarda in Portogasllo per il dopo Cancelo. Secondo Record i nerazzurri stanno trattando Cristiano Piccini con lo Sporting Lisbona: i lusitani chiedono 15 milioni di euro per il terzino italiano classe 1992.

17:00 Napoli, Verdi firma lunedì

Simone Verdi diventerà ufficialmente un giocatore del Napoli nella giornata di lunedì. Secondo quanto riferisce il nostro Giammarco Menga l'ormai ex attaccante del Bologna apporrà la propria firma su un contratto quinquennale.

16:20 Real Madrid, contattato il ct del Brasile Tite

#Tite é stato contattato dal #RealMadrid e la sua risposta è stata: “Ci sentiamo dopo il mondiale”. — Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) 8 giugno 2018

16:00 TOTTENHAM, KANE RINNOVA

📝 We are delighted to announce that @HKane has signed a new six-year contract with the Club, which runs until 2024. #OneOfOurOwn pic.twitter.com/4p6xfVTLkE — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 8 giugno 2018

15:45 GENOA, PIATEK HA FIRMATO

Krzysztof Piatek è un nuovo giocatore del Genoa: oggi le visite mediche e la firma sul contratto. I rossoblù hanno pagato al Cracovia 5 milioni di euro per avere l'attaccante polacco classe 1995.

15:00 SCOLARI RIFIUTA LO SPORTING

Luis Felipe Scolari non andrà allo Sporting Lisbona: "Sono stato cercato da un rappresentante del club per trattare il mio arrivo. L’ho ringraziato ma ho anche aggiunto che in questo momento non posso accettare questa offerta".

14:30 REAL MADRID, PRESO LEMAR

Retroscena dell'Equipe: il Real Madrid, prima ancora delle dimissioni di Zinedine Zidane, aveva già chiuso per Thomas Lemar. Il centrocampista francese arriverà dal Monaco per 60 milioni di euro.

14:00 PASTORE VERSO IL WEST HAM

Il West Ham United ha deciso di puntare su Javier Pastore, fantasista argentino, classe 1989. Il club londinese ha pronto per l'ex talento del Palermo, ma da alcuni anni in forza al PSG, un contratto triennale da 8,5 milioni all'anno. Il 'Flaco' a gennaio era stato accostato in più d'una circostanza all'Inter, ma adesso sembra avviato sulla strada che porta a Londra, sponda 'Hammers'.

13:45 ROMA, L'AGENTE DI BERARDI A TRIGORIA

Eusebio Di Francesco chiede a gran voce Domenico Berardi e la Roma lo ascolta: in mattinata l'agente dell'attaccante, Simone Seghedoni, è stato a Trigoria per capire eventuali margini dell'affare con il Sassuolo.

13:30 ROMA, UFFICIALE CRISTANTE PER 20 MILIONI

13:00 SASSUOLO, OBIETTIVO DJURICIC

Contatti tra Sassuolo e Filip Djuricic: il giocatore è rimasto svincolato dopo i sei mesi al Benevento e mister De Zerbi avrebbe piacere a ri-allenarlo.

12:30 LAZIO, OBIETTIVO MILITAO

La Lazio, alla ricerca di un centrale per sostituire de Vrij, ha messo nel mirino Eder Militao, difensore classe 1988 del San Paolo: primo sondaggio del presidente Lotito.

12:00 CAGLIARI, CONTI RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Comunicato ufficiale del Calgiari: “Dopo l’esperienza maturata in qualità di Coordinatore tecnico del settore giovanile e quindi quella realizzata all’interno della squadra dello scouting, durante le quali ha potuto accrescere il suo bagaglio di conoscenze nella gestione del vivaio e nella scoperta di nuovi talenti, ora Daniele Conti coadiuverà il Direttore sportivo Marcello Carli nella responsabilità dell’area tecnica del club”.

11:45 MERTENS: "MAI IN CINA"

Le parole di Dries Mertens a Een: "Non giocherò mai in Cina perchè mia moglie Kat non vuole andare a viverci. Ma ho avuto la chance per farlo, anche perchè hai la possibilità di guadagnare in due anni tanto quanto guadagni in tutta la carriera. Io sto molto bene a Napoli, mi piace molto e ho due anni di contratto, perciò vediamo come va a finire".

11:30 MILAN, BONAVENTURA RINNOVA

Dopo Romagnoli, altro rinnovo di contratto vicino per il Milan: contatti frequenti con Mino Raiola, Bonaventura prolungherà dal 2020 al 2022 con aumento di ingaggio.

11:15 NAPOLI, SORIANO PER IL DOPO HAMSIK

Il Napoli e Marek Hamsik stanno per separarsi (anche se i cinesi dello Shandong Luneng offrono 15 milioni mentre la richiesta azzurra è doppia), per sostituire l'attuale capitano ci sarebbero Roberto Soriano (Villarreal) e Dennis Praet (Sampdoria) entrambi valutati circa 12 milioni di euro. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

11:00 FEKIR-LIVERPOOL, SMENTITA DEL LIONE

Les informations sur le transfert de Nabil Fekir sont fausses.



L’Olympique Lyonnais dément catégoriquement les fausses informations diffusées par de nombreux médias au sujet du transfert de Nabil Fekir au club de Liverpool. pic.twitter.com/3Qa6zekRFo — Olympique Lyonnais (@OL) 8 giugno 2018

10:30 JUVENTUS, VISITE PER PERIN

Visite mediche in corso per Mattia Perin, nuovo portiere della Juventus. L'estremo difensore in forza al Genoa nelle ultime stagioni, è arrivato a Torino ieri e questa mattina si è recato al J Medical per sostenere gli esami di rito. Nel pomeriggio dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale del trasferimento in bianconero del portiere della Nazionale

10:00 REAL, CONTE ASPETTA UN SEGNALE DAL CHELSEA

Secondo la Gazzetta dello Sport, in forte rialzo le quotazioni di Antonio Conte al Real Madrid: ma il tecnico, ormai fuori dal Chelsea, non vuole fare il primo passo e aspetta che siano i Blues a licenziarlo.

09:30 DIEGO LOPEZ AL PENAROL

Diego López fue designado nuevo entrenador de #Peñarol. ¡Bienvenido al Campeón del Siglo! https://t.co/bxDsACfvQq pic.twitter.com/u8O6R1zR8E — PEÑAROL Oficial (@OficialCAP) 7 giugno 2018

09:00 ATALANTA, GOLLINI RISCATTATO

L'Atalanta ha ufficializzato il riscatto di Pierluigi Gollini dall'Aston Villa per 4,3 milioni di euro. Contratto fino al 30 giugno 2023 per l'estremo difensore.

08:45 EKAMBI AL VILLARREAL: PIACEVA ALLA LAZIO

El #Villarreal ficha al delantero franco-camerunés Ekambi para las próximas 5 temporadas. ¡Bienvenido 💛!https://t.co/aubfJGsd07 pic.twitter.com/VQrjXIlMio — Villarreal CF (@VillarrealCF) 7 giugno 2018

08:30 MILAN TRA FALCAO E ZAZA

Il reparto offensivo è quello sul quale Massimiliano Mirabelli ha bisogno del grande colpo: due nomi sul tavolo. Il primo è Radamel Falcao, idea di scambio prestiti col Monaco con André Silva, ma spaventa l'ingaggio da 10 milioni di euro. La seconda pista porta a Simone Zaza, valutato 20 milioni dal Valencia.

08:15 FIORENTINA SU BENNASSER

La Fiorentina lavora in entrata a centrocampo: secondo Tuttomercatoweb, Pantaleo Corvino sta valutando Youssef Ait Bennaser. Il centrocampista, di proprietà del Monaco, ha vissuto una bella esperienza in prestito al Caen ma c'è da battere la concorrenza di Premier League e squadre portoghesi.

08:00 INTER-SKRINIAR FINO AL 2023

Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter non cederà Milan Skriniar ma anzi sarebbero iniziate le manovre per il rinnovo del contratto: il difensore firmerà fino al 2023 con un ingaggio da 2,2 milioni di euro. Proposti prolungamenti anche a Miranda e Candreva.