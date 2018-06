Calciomercato, Darmian a un passo dalla Juve

11:00 Darmian-Juve, ci siamo

Per gli inglesi è sicuro: Matteo Darmian vestirà la maglia della Juventus. Secondo il quotidiano inglese Daily Express, il laterale del Manchester United ha trovato l'accordo con la società bianconera: sarebbero possibili già in giornata le visite mediche dell'ex granata, che torna in Italia dopo l'esperienza ai Red Devils.

10:45 Affondo Lazio per Acerbi

Secondo il Tempo, la Lazio è pronta ad affondare il colpo per Francesco Acerbi, difensore del Sassuolo, che andrebbe ad occupare la casella lasciata vuota da De Vrij: al difensore del Sassuolo sarà offerto un contratto di 4 anni da 1,8 milioni di euro. Acerbi sembrava sicuro di lasciare gli emiliani la scorsa estate, alla fine è rimasto anche perché i neroverdi non concedono sconti e anche oggi chiedono 15 milioni.

10:30 Incontro Genoa-Rossi

Secondo il Secolo XIX, la settimana prossima ci sarà un incontro tra il Genoa e l'entourage di Giuseppe Rossi: il contratto dell'attaccante è scaduto a giugno e ora il giocatore vuole capire quanto spazio potrà avere nel progetto di Ballardini l'anno prossimo dopo aver recuperato dall'ultimo infortunio rimediato poco dopo l'arrivo in Liguria. All'ordine del giorno del vertice c'è anche l'ingaggio.

10:15 Inter, Skriniar resta

10:00 Napoli, i dubbi di Hamsik

09:45 Emre Can, conto alla rovescia

Conto alla rovescia per la firma di Emre Can: secondo Tuttosport, il centrocampista tedesco, escluso dal Mondiale per i problemi fisici che lo hanno costretto a saltare l'ultima parte della stagione rientrando solo nei minuti conclusivi della finale di Champions, arriverà a Torino nei prossimi giorni per legarsi alla Juve con un contratto di 5 anni.

09:30 Marchisio "sposa" la Juve

Il minutaggio ridotto non spingerà Claudio Marchisio lontano dalla Juve. Il centrocampista, inizialmente tentato da un'esperienza negli Stati Uniti, in Mls, ha deciso di chiudere la carriera in bianconero secondo il Corriere dello Sport: al momento ha un contratto fino al 2020 e non andrà via quest'estate.

09:15 Torino, Belotti dovrebbe restare

Sorpresa? Andrea Belotti dovrebbe restare al Torino: secondo la Gazzetta dello Sport, il Gallo, reduce da una stagione costellata da infortuni e caratterizzata da un rendimento pieno di alti e bassi, avrebbe temporaneamente messo da parte le ambizioni di giocare per una squadra che giochi le coppe europee e resterebbe un'altra stagione in granata, anche perché Cairo non ha intenzione di "svenderlo".

09:00 Napoli, Torreira più Bereszynski

Non solo Lucas Torreira nel menu dell'incontro tra il Napoli e la Sampdoria. Giuntoli ha chiesto ai dirigenti blucerchiati anche Bartosz Bereszynski, terzino destro della nazionale polacca che raggiungerebbe in azzurro i connazionali Milik e Zielinski. La sua valutazione oscilla tra i 15 e i 20 milioni, il Napoli prova a inserirlo nell'affare Torreira in modo da ottenere uno sconto a dilazionare il pagamento per entrambi.

08:45 Roma, Areola o Leno

La Roma si cautela e comincia a guardarsi intorno per un nuovo portiere nel caso in cui Alisson dovesse partire: i nomi più gettonati al momento sono quelli di Areola e Leno, il primo in possibile uscita dal Psg se dovesse arrivare Buffon, il secondo pronto al salto di qualità dopo le ottime stagioni al Bayer Leverkusen. Per entrambi ci sarebbe la concorrenza del Napoli.

08:30 Juve, no per Milinkovic

Lotito ha detto che la Juve non ha i soldi per comprare Milinkovic, la Juve ha fatto pervenire comunque alla Lazio la prima offerta per il centrocampista serbo: 80 milioni. Come era prevedibile, i biancocelesti hanno detto no, considerando che la scorsa estate ne hanno rifiutata una di 110 milioni.

08:15 Juve, telefonata per Cancelo

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe accelerato per Joao Cancelo, terzino destro che ha giocato l'ultima stagione in prestito all'Inter e rientrerà al Valencia perché i nerazzurri non lo hanno riscattato entro il 31 maggio come da accordi. Stando al quotidiano rosa, i bianconeri avrebbero telefonato a Longoria, d.s. del Valencia ed ex dirigente della Juve, per chiedere informazioni e battere la concorrenza di Mourinho.

08:00 Inter, no a Lamela

L'Inter dice no a Lamela: il Tottenham ha offerto l'ex romanista ad Ausilio e Gardini durante l'incontro tenutosi a Londra, dove i dirigenti nerazzurri hanno trattato con gli Spurs la cessione di Moussa Dembelé. Per ora bocciato il ritorno in Italia dell'argentino.