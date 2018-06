Calciomercato, tutte le trattative di sabato 9 giugno LIVE

11:00 Inter, Nainggolan pista possibile

A differenza di un'estate fa le strade di Radja Nainggolan e dell'Inter potrebbero incrociarsi in maniera positiva. Il centrocampista belga della Roma è l'obiettivo numero uno di Luciano Spalletti e i giallorossi non chiudono del tutto alla cessione soprattutto se dovesse arrivare un'offerta da 40 milioni di euro. Il club di corso Vittorio Emanuele dovrà attendere però luglio, dopo aver messo a posto i conti, per l'assalto all'ex Cagliari.

10:45 Juventus, viva la pista Golovin

La Juventus monitora con grande attenzione Aleksandr Golovin, duttile centrocampista del Cska Mosca. Secondo Tuttosport i bianconeri potrebbero discuterne con il club russo all'inizio della prossima settimana.

10:25 Torino, pazza idea Marchisio

Il Torino tenta l'impresa. I granata avrebbero messo gli occhi su Claudio Marchisio, scrive La Stampa, e il ds Petrachi tenterà l'affondo in questo weekend a Ibiza, dove si trova il centrocampista della Juventus. Difficile, se non impossibile, che il Principino accetti la corte granta: in passato aveva detto che non avrebbe indossato nessun'altra maglia in Italia oltre a quella bianconera.

10:00 Wesley strizza l'occhio alla Lazio

"La Lazio è un grande club, milita in uno dei paesi più importanti del panorama calcistico mondiale. Posso constatare con allegria il reale interesse dei biancocelesti. Il giocatore adora l'idea di venire a giocare a Roma: siamo abbastanza ottimisti sulla conclusione dell'operazione". Così l'agente dell'attaccante brasiliano Wesley, attualmente in forza al Bruges, in un'intervista al Corriere dello Sport strizza l'occhio ai capitolini. Nella squadra di Inzaghi il 21enne sarebbe il vice Immobile.

09:40 Napoli, si stringe per Fabian Ruiz

Hamsik in uscita e Fabian Ruiz in entrata. Secondo la Gazzetta il Napoli aspetta che il suo capitano prenda la strada per la Cina per 30 milioni: la cifra incassata verrebbe utilizzata per pagare la clausola rescissoria del centrocampista del Betis Siviglia.

09:00 La Juventus non molla Cancelo

La Juve insiste per Cancelo dopo il mancato riscatto dell'Inter. I bianconeri, scrive il Corriere dello Sport, lavorano al prestito oneroso da 5-6 milioni con obbligo di riscatto a 25-30 milioni. Il Valencia per ora fa muro perché non vuole scendere sotto quota 40 mln ma la sensazione è che la trattativa potrebbe essere chiusa nelle prossime settimane.

08:50 Inter, triplo affare con il Genoa

Inter e Genoa stanno trattando per un triplo affare. I nerazzurri potrebbero cedere ai rossoblù i giovani Radu ed Emmers per un totale di 12 milioni mentre farebbe il percorso inverso Eddy Salcedo, già vicino al club di Corso Vittorio Emanuele nella scorsa estate. Lo riferisce la Gazzetta.

08:30 Inter, la proposta di rinnovo a Icardi

Come riferisce la Gazzetta dello Sport l'Inter ha contattato l'entourage di Icardi per programmare il rinnovo. I nerazzurri offirebbero alla punta il prolungamento fino al 2023 con ingaggio da 6,3 milioni più bonus (facili da raggiungere) per arrivare a 7,5-8 milioni complessivi. Wanda Nara chiederebbe 9 milioni: ci sono i margini per trovare un accordo.

08:00 Milan, offerta per Veretout

Il Milan si muove concretamente per Veretout. Stando a quanto scrive la Nazione i rossoneri avrebbero offerto alla Fiorentina Abate, Locatelli e un conguaglio economico alla Fiorentina per il centrocampista classe 1993. I viola puntano molto sul francese ma potrebbero decidere di ragionare con il club di via Aldo Rossi.